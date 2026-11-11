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Sport

România U19, învinsă de Italia în preliminariile pentru EURO 2027

d Scris de digi sport
România U19, învinsă de Italia în preliminariile pentru EURO 2027
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România U19, învinsă de Italia în preliminariile pentru EURO 2027

Sursa: Digisport

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