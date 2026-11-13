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Sport

Românul ieșit campion la 4.500 de kilometri de casă vrea la națională: „E visul meu, măcar o selecție!”

r Scris de robert vîrdol
Românul ieșit campion la 4.500 de kilometri de casă vrea la națională: „E visul meu, măcar o selecție!”
Aosom
Mihai Căpățînă (30 de ani), fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și FC Voluntari, a cucerit eventul în Kazahstan alături de Ordabasy, iar acum a oferit un interviu pentru GSP, în care a vorbit pe larg despre viața din țara în care joacă, situația Craiovei, dar și despre echipa națională a României, unde își dorește să ajungă. ...

Sursa: Gsp

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