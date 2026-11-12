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S-au pus în vânzare biletele pentru meciul lui Wawrinka din București! 200 de lei, prețul de pornire

t Scris de tudor moisa
S-au pus în vânzare biletele pentru meciul lui Wawrinka din București! 200 de lei, prețul de pornire
Aosom
Stan Wawrinka va disputa un meci demonstrativ la București, pe 12 decembrie, la care va participa inclusiv Karen Khachanov. Evenimentul va avea loc în Sala Poli

Sursa: Eurosport Romania

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