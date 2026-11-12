S-au stabilit grupele de la Turneul Campionilor

Tragerea la sorți pentru ediția 2026 a Turneului Campionilor, programat la Torino între 15 și 22 noiembrie 2026, a stabilit componența celor două grupe de simplu. Competiția reunește opt dintre cei mai buni jucători ai sezonului, însă se desfășoară fără deținătorul titlului, Jannik Sinner (25 de ani, #2 ATP), și fără deținătorul recordului de trofee, Novak Djokovic (39 de ani, #12 ATP). ...

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