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Sport

„Să NU mai calce impostorul ăsta aici!” » Becali a dezvăluit ordinul pe care MM Stoica a încercat să i-l impună: „E grav!”

r Scris de romeo ene
„Să NU mai calce impostorul ăsta aici!” » Becali a dezvăluit ordinul pe care MM Stoica a încercat să i-l impună: „E grav!”
Aosom
Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit o discuție tensionată cu Mihai Stoica, provocată de revenirea lui Bogdan Costicea, fostul scouter-șef al Academiei roș-albaștrilor. Finanțatorul susține că MM Stoica s-a opus prezenței lui Costicea la antrenamentele echipei și chiar l-ar fi numit „impostor”, deși revenirea acestuia la club fusese decisă de Becali. ...

Sursa: Gsp

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