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Sabalenka, zdrobită de Andreeva la Turneul Campioanelor! Rusoaica, performanță unică în istorie

n Scris de nicu savin
Sabalenka, zdrobită de Andreeva la Turneul Campioanelor! Rusoaica, performanță unică în istorie
Aosom
Aryna Sabalenka a fost învinsă categoric de Mirra Andreeva, scor 4-6, 0-6, în al 4-lea meci al grupei B de la Turneul Campioanelor 2026. Partida a fost la discr

Sursa: Eurosport Romania

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