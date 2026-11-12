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Scandalos: costuri mărite de la 55 la 80 de milioane de euro, pentru noul stadion din România! E a doua oară când se întâmplă

a Scris de adrian duţă
Scandalos: costuri mărite de la 55 la 80 de milioane de euro, pentru noul stadion din România! E a doua oară când se întâmplă
Aosom
Dâmbovița Arena, stadionul în construcție din Târgoviște, va costa 80 de milioane de euro, după o nouă actualizare a Guvernului privind valoarea cheltuielilor. Detaliile zugrăvesc o situație scandaloasă. Orașul Târgoviște, cu echipă în Liga 2, va avea două stadioane funcționale până în 2028. Primul, „Eugen Popescu”, pe care joacă Chindia, a fost inaugurat în actuala formă în 2023 și a costat 15 milioane de euro. ...

Sursa: Gsp

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