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Sport

Scene neverosimile la baza FCSB-ului! Părinții au scos copiii de pe teren » Gigi Becali: „A sărit și tatăl copilului la bătaie!”

r Scris de romeo ene
Scene neverosimile la baza FCSB-ului! Părinții au scos copiii de pe teren » Gigi Becali: „A sărit și tatăl copilului la bătaie!”
Aosom
Un nou scandal a izbucnit miercuri la baza de pregătire a celor de la FCSB, din Berceni. Mai mulți părinți ai copiilor de la grupa 2019 au protestat față de decizia lui Gigi Becali de a îndepărta un antrenor din cadrul Academiei, după ce acesta ar fi lovit un copil în vârstă de 7 ani. Este vorba despre Eduard Marin, antrenorul principal al grupei 2019, a cărui îndepărtare a provocat nemulțumirea părinților. ...

Sursa: Gsp

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