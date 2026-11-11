Scene neverosimile la baza FCSB-ului! Părinții au scos copiii de pe teren » Gigi Becali: „A sărit și tatăl copilului la bătaie!”

Un nou scandal a izbucnit miercuri la baza de pregătire a celor de la FCSB, din Berceni. Mai mulți părinți ai copiilor de la grupa 2019 au protestat față de decizia lui Gigi Becali de a îndepărta un antrenor din cadrul Academiei, după ce acesta ar fi lovit un copil în vârstă de 7 ani. Este vorba despre Eduard Marin, antrenorul principal al grupei 2019, a cărui îndepărtare a provocat nemulțumirea părinților. ...

Distribuie: Facebook Instagram