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Scor-surpriză prezis la România – Polonia! Cât anticipează că se va termina meciul după 0-6 în tur

d Scris de dani morar
Scor-surpriză prezis la România – Polonia! Cât anticipează că se va termina meciul după 0-6 în tur
Aosom
România dispută în această perioadă ultimele două partide din ediția de Liga Națiunilor, iar primul duel va avea loc sâmbătă, pe Arena Națională, împotriva Polo

Sursa: Eurosport Romania

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