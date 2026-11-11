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Sport

Se pregătesc să dea marea lovitură: Pep Guardiola

d Scris de digi sport
Se pregătesc să dea marea lovitură: Pep Guardiola
Aosom
Pep Guardiola (55 de ani) a plecat de la Manchester City în vara lui 2026, iar în locul său a fost instalat pe banca tehnică Enzo Maresca (46 de ani).

Sursa: Digisport

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