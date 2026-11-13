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Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Poloniei, înainte de duelul cu România: „Mă aștept la o confruntare deschisă”

a Scris de alexandra pricop
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Poloniei, înainte de duelul cu România: „Mă aștept la o confruntare deschisă”
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Jan Urban a declarat că se aşteaptă la o confruntare deschisă cu România, în meciul de sâmbătă, din Liga Naţiunilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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