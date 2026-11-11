 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Sepp Blatter îl critică dur pe Gianni Infantino și îl numește „dictator” într-un interviu pentru Der Spiegel

d Scris de diana pană
Sepp Blatter îl critică dur pe Gianni Infantino și îl numește „dictator” într-un interviu pentru Der Spiegel
Aosom
Fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, l-a atacat dur într-un interviu acordat miercuri revistei germane Der Spiegel pe succesorul său, Gianni Infantino, calificându-l drept „dictator” fără „nicio limită” şi sugerând să fie trimis „la psihiatrie”

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech