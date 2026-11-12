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Șerban Huidu i-a făcut praf pe Mirela Vaida și pe Maurice, dar a ridicat-o în slăvi pe Valerie Lungu după finala Asia Express: „Oameni falși, răutate ascunsă!”

m Scris de mihaela cazacu
Șerban Huidu i-a făcut praf pe Mirela Vaida și pe Maurice, dar a ridicat-o în slăvi pe Valerie Lungu după finala Asia Express: „Oameni falși, răutate ascunsă!”
Aosom
Finala Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii a stârnit numeroase reacții, iar printre cei care au comentat competiția s-a numărat și Șerban Huidu. Prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor a transmis un mesaj tranșant după ce Gabi Torje și Alin Alexuc au fost desemnați câștigătorii sezonului. Acesta și-

Sursa: Click

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