Și-a îndemnat iubita să nu nască de ziua marelui rival: „Ține picioarele apropiate, să rezistăm 24 de ore”

Valentino Rossi (47 de ani) a făcut valuri în lumea sporturilor cu motor, afirmând mai în glumă, mai în serios că s-a temut că iubita lui avea să nască în ziua în care a venit pe lume rivalul Marc Marquez. Cu ocazia promovării noii sale cărți autobiografice, Valentino Rossi și-a amintit despre durerosul deznodământ al sezonului 2015. ...

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