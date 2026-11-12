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”Singura greșeală” care i-a adus sfârșitul lui MM Stoica la FCSB! ”Nu poate să intre în mizerii din astea”

d Scris de digi sport
”Singura greșeală” care i-a adus sfârșitul lui MM Stoica la FCSB! ”Nu poate să intre în mizerii din astea”
Aosom
”Singura greșeală” care i-a adus sfârșitul lui MM Stoica la FCSB! ”Nu poate să intre în mizerii din astea”

Sursa: Digisport

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