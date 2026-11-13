Șoferii care suflă în etilotest și rezultatul e negativ primesc câte 10 euro, în timpul unei campanii speciale, într-un oraș spaniol

Federația Spaniolă a Băuturilor Spirtoase (Espirituosos España) și Consiliul Local din Mérida au decis să amâne desfășurarea unei noi ediții a programului de prevenție rutieră „Los Noc-Turnos”, eveniment programat inițial pentru vineri, 13 noiembrie. Măsura a fost luată din cauza prognozei meteo nefavorabile, care anunță ploi în regiune, urmând ca acțiunea să fie reprogramată la o dată ulterioară, relatează Hoy.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗