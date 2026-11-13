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Soț și soție pe podium la Campionatul European de Ciclocros Master 2026 din Vatra Dornei

n Scris de nicu savin
Soț și soție pe podium la Campionatul European de Ciclocros Master 2026 din Vatra Dornei
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România găzduiește în perioada 13-15 noiembrie Campionatele Europene de Ciclocros Youth & Master 2026, în nordul țării, în Vatra Dornei, un al doilea mare eveni

Sursa: Eurosport Romania

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