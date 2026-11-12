Spaniolii anunță: Andrei Rațiu, pe lista scurtă la Barcelona: "Ofensiv și foarte puternic"
Sursa: DigisportCitește mai departe la sursa originală
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BlueSpace Robotics, elevii care "reinventează" roata. Reportaj DC News
Urmăriţi un reportaj marca DC News cu elevii care "reinventează" roata: echipa BlueSpace Robotics!
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