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Sport

Spaniolii anunță: Andrei Rațiu, pe lista scurtă la Barcelona: "Ofensiv și foarte puternic"

d Scris de digi sport
Spaniolii anunță: Andrei Rațiu, pe lista scurtă la Barcelona: "Ofensiv și foarte puternic"
Aosom
Spaniolii anunță: Andrei Rațiu, pe lista scurtă la Barcelona: "Ofensiv și foarte puternic"

Sursa: Digisport

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