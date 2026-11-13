Speriat de ultrași, Gigi Becali l-a dat afară pe antrenor de două ori în trei zile. Peluza Nord a făcut legea la FCSB

Gigi Becali a oferit un nou episod de neuitat în seria deciziilor controversate de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor l-a dat afară pe antrenorul secund Alin Stoica, apoi s-a răzgândit și l-a păstrat în club, pentru ca, în cele din urmă, să-l concedieze din nou. Totul după un ultimatum transmis de ultrașii din Peluza Nord, care au amenințat că nu vor mai susține echipa dacă tehnicianul rămâne la FCSB.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗