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Sport

Speriat de ultrași, Gigi Becali l-a dat afară pe antrenor de două ori în trei zile. Peluza Nord a făcut legea la FCSB

p Scris de paul bardașu
Speriat de ultrași, Gigi Becali l-a dat afară pe antrenor de două ori în trei zile. Peluza Nord a făcut legea la FCSB
Aosom
Gigi Becali a oferit un nou episod de neuitat în seria deciziilor controversate de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor l-a dat afară pe antrenorul secund Alin Stoica, apoi s-a răzgândit și l-a păstrat în club, pentru ca, în cele din urmă, să-l concedieze din nou. Totul după un ultimatum transmis de ultrașii din Peluza Nord, care au amenințat că nu vor mai susține echipa dacă tehnicianul rămâne la FCSB.

Sursa: Jurnalul Ro

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