Sportivii din Suceava şi Botoşani au câştigat opt medalii

Sportivii de la Brilliant Taekwondo Sporting Club şi Clubul Sportiv Botoşani au obţinut rezultate remarcabile la cea de-a zecea ediţie a Cupei Ambasadorului Republicii Coreea de Sud la Taekwondo WT, desfăşurată pe 7 noiembrie 2026, la Chişinău. Delegaţia formată din opt sportivi şi doi antrenori s-a întors acasă cu optCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗