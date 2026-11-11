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Sport

Sportivii din Suceava şi Botoşani au câştigat opt medalii

c Scris de crai nou
Sportivii din Suceava şi Botoşani au câştigat opt medalii
Aosom
Sportivii de la Brilliant Taekwondo Sporting Club şi Clubul Sportiv Botoşani au obţinut rezultate remarcabile la cea de-a zecea ediţie a Cupei Ambasadorului Republicii Coreea de Sud la Taekwondo WT, desfăşurată pe 7 noiembrie 2026, la Chişinău. Delegaţia formată din opt sportivi şi doi antrenori s-a întors acasă cu optCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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