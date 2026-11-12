Stadionul destinat Campionatului European din 2032 e aproape gata! Imaginile sunt senzaționale

Lucrările la noul stadion din Ankara sunt aproape gata. Construit pe locul fostului stadion 19 Mai, noul stadion va găzdui meciurile echipei naționale a Turciei. Noul stadion din capitala Turciei urmează să fie inaugurat pe parcursul sezonului curent, 2026/27. FOTO. Noul stadion din Ankara este aproape gata +1 FOTO Acesta va fi folosit și ca o arenă principală pentru Campionatul European din 2032, competiție găzduită atât de Turcia, cât și de Italia. ...

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