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Ștefan Popa s-a clasat pe locul 4 la spadă, la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026

d Scris de diana pană
Ștefan Popa s-a clasat pe locul 4 la spadă, la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026
Aosom
Unicul reprezentant al scrimei tricolore la JOT Dakar 2026, Ştefan Popa s-a clasat, miercuri, pe locul 4 în competiţia masculină de spadă

Sursa: Stiri Pe Surse

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