Suma colosală pe care Brazilia o încasează pentru 5 amicale

Deși meciurile disputate de Brazilia în Australia, India și Singapore au stârnit controverse din cauza distanțelor mari și al nivelului modest al adversarilor, turneul a fost o afacere excelentă pentru conturile forului de la Rio. Conform datelor obținute de ESPN, seria de meciuri amicale împotriva selecționatelor din Australia (două confruntări), India, Japonia și Singapore va asigura o sumă totală de aproximativ 21,6 milioane de euro pentru federație. ...

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