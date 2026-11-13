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Supercomputerul ELO a stabilit cine câştigă ATP Finals. Zverev are doar 18,3% şanse să se impună

c Scris de cristian mihală
Supercomputerul ELO a stabilit cine câştigă ATP Finals. Zverev are doar 18,3% şanse să se impună
Aosom
Carlos Alcaraz e creditat de supercomputerul ELO cu cele mai mari şanse să câştige Turneul Campionilor, care va debuta în acest weekend. Ibericul are peste 90%

Sursa: Eurosport Romania

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