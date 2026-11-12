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Sport

Surpriză la Mogoșoaia! Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au ajuns în cantonamentul României

s Scris de sebastian vasile
Surpriză la Mogoșoaia! Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au ajuns în cantonamentul României
Aosom
Doi dintre marii absenți de la ultima acțiune a României din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu, 33 de ani, și Valentin Mihăilă, 26 de ani, au vizitat astăzi cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia. Primul, proaspăt campion în China, s-a accidentat recent, al doilea tocmai ce a aflat că nu va mai juca deloc în 2026. România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. Ambele meciuri vor începe la 21:45, vor fi liveTEXT pe GSP. ...

Sursa: Gsp

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