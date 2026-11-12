Surpriză: Vlad Chiricheș a semnat și se va alătura vineri echipei!

Vlad Chiricheș (36 de ani) a făcut primul pas oficial în cariera de antrenor. Fostul internațional român, retras recent din activitate, a ajuns la un acord cu Federația Română de Fotbal și va face parte din staff-ul naționalei U19 a României, pregătită de Ion Marin. Chiricheș a pus capăt carierei de jucător, după o perioadă mai complicată la FCSB, iar acum a trecut la un alt rol, după ce a semnat primul contract ca antrenor. ...

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