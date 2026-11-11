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Svitolina - Muchova, 22:00 / Sabalenka - Andreeva, 23:30, la Turneul Campioanelor, pe Digi Sport 2

d Scris de digi sport
Svitolina - Muchova, 22:00 / Sabalenka - Andreeva, 23:30, la Turneul Campioanelor, pe Digi Sport 2
Aosom
Svitolina - Muchova, 22:00 / Sabalenka - Andreeva, 23:30, la Turneul Campioanelor, pe Digi Sport 2

Sursa: Digisport

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