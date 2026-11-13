În această zi anului 1834, Charles-Maurice de Talleyrand, care jucase în tabăra câștigătoare timp de șase decenii, demisionează din ultima funcție diplomatică, de ambasador al Franței în Marea Britanie, la vârsta de 80 de ani, încheind astfel cea mai spectaculoasă și, poate, cea mai de succes carieră diplomatică din istorie. Acest carierist agil a slujit […] The post Talleyrand consideră că a făcut destul (1834) first appeared on Suceava News Online.

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