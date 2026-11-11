🔥 Transformă o simplă ieșire cu colegii într-o experiență plină de adrenalină, competiție și distracție! La RedMotor Karting Timișoara, organizăm evenimente corporate și petreceri de sfârșit de an într-un cadru spectaculos, pe circuitul nostru indoor-outdoor, cu două poduri și o curbă parabolică unică în România! 🏎‍🟀 O COMPETIȚIE ADEVĂRATĂ! În funcție de numărul participanților, organizăm […] Articolul TEAM-BUILDING & PETRECERI DE SFÂRȘIT DE AN LA REDMOTOR KARTING! VIDEO apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗