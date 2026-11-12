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Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte

d Scris de digi sport
Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte
Aosom
Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte

Sursa: Digisport

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