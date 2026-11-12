„Teoria conspirației” la FCSB » Singurul care nu crede în plecarea lui MM Stoica: „Ce demisie?! Astea sunt vrăjeli”
Sursa: GspCitește mai departe la sursa originală
Comunicate de presă
Activitatea operativă și preventivă din perioada 12-13 noiembrie 2026 13 noiembrie 2026 BULETIN INFORMATIV 13 noiembrie 2026 344 de situații de...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
05/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
08/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
10/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
11/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
12/08/2026 - In Noutati...
Mercedes-Benz suspendă toate investițiile în Germania și ia în calcul închiderea unor fabrici. Ce se întâmplă cu producătorul auto
Mercedes-Benz a decis să suspende toate noile investiții în fabricile din Germania și analizează posibilitatea închiderii unor uzine, pe fondul c...
Nu doar economia SUA, ci întreaga economie mondială pare vulnerabilă în faţa riscului unui declin brusc al sectorului IA. „Rezultatul ar putea fi un şoc economic sever”
Un mesaj transmis de fluctuaţiile violente ale pieţelor de acţiuni din ultima vreme: consecinţele negative ale unei prăbuşiri a sectorului inteli...
Microsoft pune întreruperile extinse ale serviciilor Microsoft 365 pe seama unor probleme cu serverele
Microsoft a anunţat joi că indisponibilitatea neaşteptată a unor servere, şi nu creşterea traficului de utilizatori, a provocat problemele extins...
Outlook a picat în toată lumea. Peste 97.000 de utilizatori au raportat probleme de acces, chiar și în România
Serviciul de mesagerie Outlook, dezvoltat de Microsoft, era afectat, joi, de o pană de proporţii, care avea repercusiuni asupra utilizatorilor di...
Atacul Acid al lui Nicușor Dan Împotriva lui George Simion, Anunțul privind Trupele SUA din România (VIDEO)
Atacul Acid al lui Nicușor Dan Împotriva lui George Simion, Anunțul privind Trupele SUA din România (VIDEO) iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Teh...
Miliardarul dispus să-l angajeze pe Jensen Huang, șeful demisionar de la Nvidia. „Ar fi onoare”
Elon Musk, directorul general al Tesla şi fondatorul SpaceX, a declarat că ar fi „o onoare” să îl angajeze pe Jensen Huang, în contextul informaţ...