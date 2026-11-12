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„Teoria conspirației” la FCSB » Singurul care nu crede în plecarea lui MM Stoica: „Ce demisie?! Astea sunt vrăjeli”

m Scris de maria olteanu
„Teoria conspirației” la FCSB » Singurul care nu crede în plecarea lui MM Stoica: „Ce demisie?! Astea sunt vrăjeli”
Aosom
Victor Pițurcă (70 de ani), fost antrenor la FCSB în urmă cu mai bine de două decenii, este sceptic privind decizia lui MM Stoica de a demisiona de la echipă, după ultimele evenimente din lotul roș-albaștrilor. Sunt zile furtunoase la FCSB, cu schimbări, demiteri, numiri și o demisie, cea a lui MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație, „retrogradat” de Gigi Becali din funcție din cauza jucătorilor aduși în mercato. ...

Sursa: Gsp

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