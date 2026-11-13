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Toate declarațiile lui Gică Hagi înainte de România - Polonia » Selecționerul, din nou față în față cu presa

c Scris de cristi preda (foto)
Toate declarațiile lui Gică Hagi înainte de România - Polonia » Selecționerul, din nou față în față cu presa
Aosom
Gheorghe Hagi, 61 de ani, selecționerul naționalei României, susține astăzi, la Mogoșoaia, începând cu 12:30, live pe GSP.ro, conferința de presă premergătoare partidei cu Polonia din Liga Națiunilor. Tehnicianul îl va avea alături și pe Vlad Dragomir, 27 de ani, mijlocașul ciprioților de la Pafos. România înfruntă reprezentativa similară a Poloniei sâmbătă seara, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Antena 1. ...

Sursa: Gsp

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