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Tudor Coșa, optimist înainte de Campionatul Mondial U17: "Am cea mai mare încredere în colegii mei"

i Scris de ionuţ grindean
Tudor Coșa, optimist înainte de Campionatul Mondial U17: "Am cea mai mare încredere în colegii mei"
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Portarul Universității Cluj, împrumutat la Poli Timișoara, este unul dintre liderii generației care a ajuns în premieră la un astfel de turneu final.

Sursa: Ziua De Cluj

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