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Turcia-Belgia / Armenia-Cipru, 19:00, DGS 1 și 2. Italia-Franța / Cehia-Spania / Anglia-Croația, 21:45, DGS 1, 2 și 3

d Scris de digi sport
Turcia-Belgia / Armenia-Cipru, 19:00, DGS 1 și 2. Italia-Franța / Cehia-Spania / Anglia-Croația, 21:45, DGS 1, 2 și 3
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Turcia-Belgia / Armenia-Cipru, 19:00, DGS 1 și 2. Italia-Franța / Cehia-Spania / Anglia-Croația, 21:45, DGS 1, 2 și 3

Sursa: Digisport

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