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Turneul Campioanelor 2026: Mirra Andreeva a câștigat din nou fără emoții și a intrat în istorie

t Scris de tudor moisa
Turneul Campioanelor 2026: Mirra Andreeva a câștigat din nou fără emoții și a intrat în istorie
Aosom
Mirra Andreeva a învins-o pe Diana Shnaider, scor 6-2, 6-1, în ultima etapă a fazei grupelor de la Turneul Campioanelor 2026. Astfel, la doar 19 ani, ea este ce

Sursa: Eurosport Romania

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