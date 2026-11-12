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Turneul Campioanelor 2026 : Toate calculele înaintea ultimei etape! 4 jucătoare speră la calificare

t Scris de tudor moisa
Turneul Campioanelor 2026 : Toate calculele înaintea ultimei etape! 4 jucătoare speră la calificare
Aosom
Joi și vineri se vor disputa ultimele meciuri din cadrul fazei grupelor la Turneul Campioanelor. Linda Noskova și Mirra Andreeva sunt calificate în semifinale,

Sursa: Eurosport Romania

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