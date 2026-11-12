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Turneul Campionilor 2026 oferă cel mai mare premiu din istoria circuitului ATP

t Scris de tudor moisa
Turneul Campionilor 2026 oferă cel mai mare premiu din istoria circuitului ATP
Aosom
Organizatorii Turneului Campionilor pun la bătaie cel mai mare premiu din istoria circuitului ATP. Dacă la ediția din 2026 va exista un câștigător al trofeului

Sursa: Eurosport Romania

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