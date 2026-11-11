 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Turul Ligii 1, între minuni și promisiuni. Bilanț la jumătatea campionatului regulat

a Scris de adi munteanu
Turul Ligii 1, între minuni și promisiuni. Bilanț la jumătatea campionatului regulat
Aosom
S-a încheiat turul sezonului regulat și, ca de obicei, avem un campionat în care clasamentul spune o poveste, iar realitatea din spatele lui spune alte cincisprezece.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech