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Un băiat de 13 ani a făcut ceea ce nimeni nu reușise în 40 de ani. Momentul în care celebrul joc a cedat

d Scris de daniel mihai dragomir
Un băiat de 13 ani a făcut ceea ce nimeni nu reușise în 40 de ani. Momentul în care celebrul joc a cedat
Aosom
Willis Gibson a ajuns la nivelul 157 în Tetris și a blocat jocul considerat imposibil de învins. Cum a reușit performanța care a uimit lumea?

Sursa: Stiri Pe Surse

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