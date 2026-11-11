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Sport

Un fost campion mondial, convins că o decizie radicală poate aduce liniște și performanță la Ferrari

n Scris de nicu savin
Un fost campion mondial, convins că o decizie radicală poate aduce liniște și performanță la Ferrari
Aosom
Damon Hill, campion mondial în Formula 1 în 1996, are o părere tranșantă despre ce se întâmplă la Ferrari, unde există disensiuni evidente între Lewis Hamilton

Sursa: Eurosport Romania

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