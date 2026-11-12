Pivotul de 28 de ani Rareş Uţă este fondatorul proiectului Golden Hoops Basketball Academy, care aduce în Sălişte experienţa baschetului de performanţă. Academia face înscrieri pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani. Rareş Uţă, fostul pivot al lui CSU Sibiu şi component al echipei naţionale a României, aduce în Mărginimea Sibiului […] The post Un jucător de naţională şi-a deschis academie de baschet în Mărginimea Sibiului. A jucat trei sezoane şi jumătate la CSU Sibiu. S-a dat startul înscrierilor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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