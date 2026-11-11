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Sport

Un jucător în vârstă de 22 de ani, format la Rouen, a murit în urma unui stop cardiac la antrenament

l Scris de liviu cojan
Un jucător în vârstă de 22 de ani, format la Rouen, a murit în urma unui stop cardiac la antrenament
Aosom
Wanis Honsor, în vârstă de 22 de ani, a decedat miercuri în urma unui stop cardiac în timpul antrenamentului. Format la Rouen, jucătorul originar din Le Havre tocmai semnase un contract cu Saint-Denis FC.

Sursa: Digi24

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