Un loc liber și un pilot cu viitor incert » Grila pentru sezonul 2027 e aproape completă după decizia de azi

Racing Bulls și-a anunțat piloții pentru noul sezon. Echipa din Italia va continua tot cu Liam Lawson și Arvid Lindblad, ceea ce înseamnă că sezonul 2027 din Formula 1 prinde contur. Există în acest moment foarte puține necunoscute în ceea ce privește grila de piloți pentru sezonul 2027 din Formula 1. În acest moment, un singur pilot nu are contract pentru anul următor, iar unul are viitorul incert. E vorba de Oliver Bearman și Valtteri Bottas. ...

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