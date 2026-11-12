La data de 11 noiembrie ora 16.00, Poliția Suceava a fost sesizată cu privire la faptul că la compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean ,,Sf. Ioan cel Nou’’ Suceava, s-a prezentat o persoană, victimă a unui accident rutier. În urma cercetărilor efectuate s-a constat faptul că băiatul de 17 ani, din Suceava, în […] The post Un motociclist de 17 ani a provocat un carambol cu trei mașini în Suceava după ce a făcut slalom agresiv de pe o bandă pe alta first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗