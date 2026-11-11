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Un star crede că putea fi în locul lui Zverev: "A profitat de accidentările lui Sinner și Alcaraz"

n Scris de nicu savin
Un star crede că putea fi în locul lui Zverev: "A profitat de accidentările lui Sinner și Alcaraz"
Aosom
Alexander Zverev a devenit dublu campion de Grand Slam în acest sezon, pe care îl va încheia pe locul 1 ATP, iar mulți experți consideră că asta nu era posibil

Sursa: Eurosport Romania

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