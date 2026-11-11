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Sport

Un tânăr jucător de 22 de ani, format la Rouen, a murit în urma unui atac de cord la antrenament

d Scris de diana pană
Un tânăr jucător de 22 de ani, format la Rouen, a murit în urma unui atac de cord la antrenament
Aosom
Wanis Honsor, în vârstă de 22 de ani, a decedat miercuri în urma unui stop cardiac în timpul antrenamentului. Format la Rouen, jucătorul originar din Le Havre tocmai semnasese un contract cu Saint-Denis FC

Sursa: Stiri Pe Surse

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