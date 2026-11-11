 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

VIDEO Bolojan, despre contractul cu Rheinmetall: „Nu există clauze păguboase pentru România”. Mesaj pentru cei care cer verificări

a Scris de alice draghici
VIDEO Bolojan, despre contractul cu Rheinmetall: „Nu există clauze păguboase pentru România”. Mesaj pentru cei care cer verificări
Aosom
Ilie Bolojan respinge existența unor clauze păguboase în contractul cu Rheinmetall și susține că verificările vor confirma corectitudinea acordului.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech