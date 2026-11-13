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VIDEO Gică Hagi, avertisment pentru jucători înaintea meciului cu Polonia: Trebuie să facem lucrurile mult mai bine

a Scris de anca flondor
VIDEO Gică Hagi, avertisment pentru jucători înaintea meciului cu Polonia: Trebuie să facem lucrurile mult mai bine
Aosom
Gică Hagi a susținut conferința de presă înaintea meciului cu Polonia din Liga Națiunilor, care se joacă sâmbătă, 21:45.

Sursa: Stiri Pe Surse

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