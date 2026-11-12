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Sport

Vlad Chiricheș a semnat!

d Scris de digi sport
Vlad Chiricheș a semnat!
Aosom
La mai puțin de două săptămâni după ce a anunțat că a obținut Licența UEFA B, Vlad Chiricheș (36 de ani) a început prima sa experiență ca antrenor.

Sursa: Digisport

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