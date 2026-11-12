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Vlad Chiricheș a semnat și debutează în antrenorat! Fostul fotbalist, direct la o echipă națională

t Scris de tudor moisa
Vlad Chiricheș a semnat și debutează în antrenorat! Fostul fotbalist, direct la o echipă națională
Aosom
Vlad Chiricheș a pus punct aventurii ca fotbalist la sfârșitul sezonului trecut, când contractul pe care îl avea cu FCSB s-a încheiat. El spunea că vrea să înce

Sursa: Eurosport Romania

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